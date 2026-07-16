Акций Whoosh в текущий момент подходят для долгосрочной покупки - Газпромбанк

Текущие ценовые уровни могут быть хорошей точкой входа для формирования позиций в акциях Whoosh для долгосрочных инвесторов, считают аналитики Газпромбанка.

Российский сервис кикшеринга и микромобильности представил операционные показатели за шесть месяцев 2026 года.

Эмитент переходит от модели экстенсивного роста к повышению эффективности и денежной генерации, при этом он продолжает смещать фокус на регион Латинской Америки, который становится все более значимым драйвером роста бизнеса, отмечают эксперты.

Газпромбанк ожидает продолжения роста вклада Латинской Америки в выручку и EBITDA группы.

По мнению аналитиков, динамика операционных показателей "ВУШ" показывает, что реализуемые менеджментом меры начали приносить свои результаты и нижняя точка операционной и финансовой динамики пройдена.

Для долгосрочных инвесторов это может означать хорошую точку входа для формирования позиций, говорится в комментарии.

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