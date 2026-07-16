"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ВК

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций МКПАО "ВК" с прогнозной стоимостью на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика брокера Маргариты Боярко.

"По нашему мнению, удаление приложений "ВКонтакте", MAX и "Одноклассники" из Google Play не окажет существенного влияния на VK. Сервисы по-прежнему доступны для скачивания через RuStore, устанавливаемого на Android в качестве внешнего файла, и другие магазины приложений. Российские пользователи ранее уже сталкивались с удалением приложений и блокировками сервисов, поэтому не считаем, что данная новость повлечет значимые для компании последствия". - пишет эксперт.

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