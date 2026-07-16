ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14,25% в июле и сентябре 2026г - "СберИнвестиции"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых как минимум в июле и сентябре текущего года, а вот к концу года она может снизиться до 13,75% годовых, считают аналитики "СберИнвестиций".

Инфляция оказалась выше ожиданий, констатируют эксперты: в июне выросли цены на топливо, а в начале июля рост цен оставался высоким.

Денежная масса продолжает быстро увеличиваться: денег в экономике становится больше, и это может поддерживать рост цен, отмечают они.

На Ближнем Востоке сохраняется напряженность. Если ситуация вокруг Ормузского пролива затянется, это может привести к росту мировых цен, в том числе на нефть, и усилить инфляционное давление, обращают внимание аналитики "СберИнвестиций".

Расходы бюджета остаются высокими, что тоже влияет на инфляционные процессы.

"Если инфляция будет замедляться не так быстро, как ждет ЦБ, регулятору понадобится больше времени, чтобы снижать ставку. Поэтому ждем более плавного смягчения денежно-кредитной политики не только в 2026 году, но и в последующие годы", - говорится в комментарии.

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