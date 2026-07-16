"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Bank of America

"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $55,5 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 8,4%, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Обнародованная Bank of America отчетность за 2К оказалась довольно сильной, - отмечает эксперт. - Несмотря на повышенные макроэкономические и другие риски, банк продемонстрировал ощутимый рост выручки и прибыли в годовом выражении, с опережением рыночных ожиданий. Драйверами стали высокие поступления от торговых операций на фоне повышенной волатильности на финансовых рынках и существенный рост инвестбанковских комиссий. При этом прочная капитальная позиция позволила банку направить значительные средства на выплаты акционерам".

Аналитик продолжает с осторожным оптимизмом оценивать долгосрочные перспективы бизнеса Bank of America, однако его акции в данный момент торгуются несколько выше целевой цены, поэтому взгляд на них остается нейтральным.

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