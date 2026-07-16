Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "РусАла" с прогнозной ценой 64,04 рубля за бумагу, что предполагает 173%-ный потенциал роста, сообщается в комментарии аналитиков.

ФАС возбудила антимонопольное дело против "РусАла" после того, как компания не исполнила предупреждение о корректировке формулы ценообразования на алюминий для внутреннего рынка.

На взгляд экспертов инвесткомпании, новость усиливает регуляторные риски для эмитента, однако не меняет фундаментальную инвестиционную оценку компании. "Мы считаем, что потенциальные издержки уже в значительной степени учтены в применяемом 45%-ном дисконте на риски, который включает поправки на геополитику, корпоративное управление и внутреннее регулирование, - отмечают они. - Справедливая стоимость акций "Русала" сохраняется на уровне 64,04 рубля за бумагу".

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