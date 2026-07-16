"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $39,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20%, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к геномике и иммунологии за последние 12 месяцев показал рост с опережением рынка порядка 54%, - отмечает эксперт. - При этом многие бумаги в составе фонда все еще выглядят фундаментально недооцененными. Перспективы развития геномики и иммунологии в 2026 году получили подкрепление - технология CRISPR вышла на новый уровень, а спрос на поглощения мелких биотехнологических компаний с прорывными разработками со стороны биг-фармы значительно возрос в связи с истечением патентов".

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index.

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