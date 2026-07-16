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16 июля 2026 года 13:05
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $39,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20%, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к геномике и иммунологии за последние 12 месяцев показал рост с опережением рынка порядка 54%, - отмечает эксперт. - При этом многие бумаги в составе фонда все еще выглядят фундаментально недооцененными. Перспективы развития геномики и иммунологии в 2026 году получили подкрепление - технология CRISPR вышла на новый уровень, а спрос на поглощения мелких биотехнологических компаний с прорывными разработками со стороны биг-фармы значительно возрос в связи с истечением патентов". iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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