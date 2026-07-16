Пока рынок акций РФ не демонстрирует признаки формирования устойчивого "дна" - "Финам"

Пока рынок не демонстрирует признаки формирования устойчивого "дна", считает директор по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков.

"Российский рынок остается под максимальным давлением внутренних факторов, - пишет эксперт в комментарии. - Индекс Мосбиржи опустился к минимумам с конца 2022 года, а техническая картина продолжает ухудшаться. Массовые дивидендные отсечки, отсутствие новых источников ликвидности, слабый спрос на риск и ожидания новых санкций формируют крайне негативный фон. Район 2070-2080 пунктов становится ключевой зоной поддержки. Ее пробой способен запустить новую волну принудительных продаж и маржин-коллов с потенциальным движением в сторону 2000-1950 пунктов. Пока рынок не демонстрирует признаков формирования устойчивого "дна".

Макроэкономическая статистика также перестает играть в пользу российских активов, полагает Кабаков. Опрос Банка России показал резкое ухудшение ожиданий бизнеса. Индекс бизнес-климата продемонстрировал самое сильное падение со времен мобилизации 2022 года, ценовые ожидания выросли до максимумов за несколько лет, а издержки компаний продолжают стремительно увеличиваться.

На взгляд стратега, фактически экономика одновременно сталкивается с охлаждением деловой активности и ускорением инфляционного давления - наиболее неприятным сочетанием для денежно-кредитной политики.

Аналитики Банка России уже пересматривают прогнозы: инфляция на ближайшие годы ожидается выше прежних оценок, ставка останется высокой значительно дольше, а бюджетный дефицит продолжит расширяться. Все это, по мнению Кабакова, существенно сокращает вероятность быстрого смягчения политики ЦБ. Заседание 24 июля становится ключевым событием месяца, однако вероятность снижения ставки выглядит все менее убедительной.

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