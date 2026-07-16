Рынок ОФЗ остается под давлением - ПСБ

Рынок ОФЗ остается под давлением в отсутствие позитивных триггеров, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Торговый день среды не принес позитива для рынка ОФЗ - индекс RGBI снизился до 112 пунктов, продолжив нивелировать недавний коррекционный отскок вверх, - констатирует эксперт. - С одной стороны, Минфин отказался удовлетворять заявки на аукционе по флоатеру ОФЗ 29028, дав сигнал, что не готов давать существенную премию к рынку. С другой - несмотря на снижение недельной инфляции на 13 июля до 0,17% после 0,31% неделей ранее, темпы роста цен на топливо остались без изменений - цены на бензин за неделю выросли на 2,25%, на ДТ - на 3,18%".

В результате, после сокращения коротких позиций в длинных ОФЗ на прошлой неделе новых факторов для восстановления долгового рынка, на взгляд Грицкевича, пока не появилось; ближайшим триггером для инвесторов может стать заседание ЦБ 24 июля (ожидается сохранение ставки).

Аналитик считает целесообразным и далее поддерживать короткую дюрацию облигационного портфеля.

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