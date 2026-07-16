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16 июля 2026 года 10:53
Котировки нефти Brent в четверг могут продолжить движение у отметки $85/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти Brent в четверг могут продолжить движение у отметки $85/барр., а курс рубля - в районе 11,40-11,55 руб./юань., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть в среду незначительно выросли. В целом сырьевой рынок замер в ожидании развития ситуации на Ближнем Востоке. В четверг утром фьючерсы Brent торгуются у $84,5/барр. До появления более конкретных геополитических новостей котировки могут продолжить двигаться вокруг отметки в $85/барр.", - отмечают эксперты в обзоре. Рубль в среду умеренно укрепился по итогам торгов на Мосбирже. На взгляд аналитиков, негативное влияние последних геополитических новостей в моменте компенсируется выросшими ценами на нефть. В данное время курс CNY/RUB находится у 11,48 руб./юань. В текущих условиях курс пока может продолжить движение в районе 11,40-11,55 руб./юань, полагают в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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