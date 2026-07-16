Котировки нефти Brent в четверг могут продолжить движение у отметки $85/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти Brent в четверг могут продолжить движение у отметки $85/барр., а курс рубля - в районе 11,40-11,55 руб./юань., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть в среду незначительно выросли. В целом сырьевой рынок замер в ожидании развития ситуации на Ближнем Востоке. В четверг утром фьючерсы Brent торгуются у $84,5/барр. До появления более конкретных геополитических новостей котировки могут продолжить двигаться вокруг отметки в $85/барр.", - отмечают эксперты в обзоре.

Рубль в среду умеренно укрепился по итогам торгов на Мосбирже. На взгляд аналитиков, негативное влияние последних геополитических новостей в моменте компенсируется выросшими ценами на нефть. В данное время курс CNY/RUB находится у 11,48 руб./юань. В текущих условиях курс пока может продолжить движение в районе 11,40-11,55 руб./юань, полагают в банке.

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