Тестирование индексом Мосбиржи отметки 2000п вполне возможно - "Цифра брокер"

Риски тестирования индексом Мосбиржи сверху вниз уровня в 2000 пунктов существуют, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи в среду опустился на 2,7%, завершив основную торговую сессию на отметке 2111,9 пункта, индекс РТС просел на 3,3% - до уровня 853,4 пункта, констатируют эксперты.

Основной причиной распродаж стали резко возросшие опасения по поводу дальнейшего направления денежно-кредитной политики Банка России, отмечают они.

Инвесторы фиксировали "длинные" позиции, понимая, что цикл снижения ключевой ставки может быть не просто поставлен на паузу, а вовсе закончиться на фоне роста инфляции и ценовых ожиданий бизнеса.

"Если российский рынок не получит позитивных геополитических сигналов или неожиданно мягкой риторики от Банка России, индекс Мосбиржи вполне может протестировать отметку 2000 пунктов. С технической точки зрения ближайшего явного уровня поддержки мы сейчас не видим", - пишут аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.