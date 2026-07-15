Позитива для долгового рынка пока не видно - "Вектор Капитал"

Позитива для долгового рынка пока не видно, торопиться с покупками гособлигаций не стоит, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Вектор Капитал".

уАукцион Минфина по размещению длинного флоатера 29028 в среду не состоялся, констатируют эксперты.

Ведомство с начала третьего квартала смогло привлечь лишь 8,8 млрд руб. в чистых ценах на аукционе первого июля, где инвесторам предлагалась ОФЗ-ПД 26251 с фиксированным купоном и погашением в августе 2030 года.

Квартальный план при этом остался на уровне второго квартала - 1,5 трлн руб. в чистых ценах. Всего до конца квартала осталось одиннадцать аукционов, а значит, на каждом из них Минфину в среднем нужно будет привлекать порядка 135 млрд руб., что в целом выглядит посильно, отмечают аналитики инвесткомпании.

Если говорить о хорошем, то ситуация с бюджетом явно не столь критичная, чтобы Минфин был готов занимать по любым ставка. В противном случае мы не видели столь низкой активности ведомства на первичном рынке с 24 июня, - пишут аналитики в обзоре. К тому же в июле бюджет опять может сложиться профицитным, поэтому у ведомства вполне есть время немного подождать улучшения ситуации на рынке и появления окна для заимствований по более низким ставкам".

Но в дальнейшем, указывают в инвесткомпании, вполне может появиться риск того, что рынок будет готов покупать только самые короткие бумаги, а значит, потребность в рефинансировании обязательств будет лишь расти, что явно негативно в условиях высоких бюджетных расходов.

"Отказ Минфина размещать флоатер явно не добавит рынку оптимизма. Пока не видим причин для заметного разворота рынка гособлигаций в целом, поэтому мы бы не торопились с покупками", - пишу эксперты.

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