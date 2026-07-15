"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "Шорт в акциях "АЛРОСА" в ожидании коррекции стоимости бумаг до 15 рублей за штуку на горизонте 3 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков.

"Краткосрочный фон для эмитента остается сложным. Слабый спрос, снижение цен на алмазы и рост экспортных издержек создают риски для финансовых результатов и не дают оснований ждать скорого разворота в акциях, - пишут эксперты. - Открываем торговую идею "Шорт "АЛРОСА" - на горизонте трех месяцев ждем снижение с текущих 17 руб. до 15 руб. за штуку".

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