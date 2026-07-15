"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Аэрофлота

"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций ПАО "Аэрофлот" с прогнозной стоимостью на уровне 53 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Несмотря на смешанную динамику пассажиропотока, операционные результаты эмитента за 1П26 выглядят устойчивыми, констатируют эксперты.

Компания продолжает смещать акцент в сторону более доходных международных и дальнемагистральных перевозок, что позволило увеличить пассажирооборот и довести загрузку кресел до рекордно высоких 90,9%.

При этом снижение числа внутренних пассажиров во многом связано с изменением структуры маршрутной сети, а не с ослаблением спроса, отмечают в инвесткомпании.

"В ближайшие кварталы ключевым драйвером останется развитие международных направлений, однако потенциал акций, на наш взгляд, уже во многом отражен в котировках, поэтому мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги компании. Наш таргет - 53 рубля ("продавать"), - пишут аналитики "Цифра брокера".

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