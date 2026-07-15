Перспективы цены акций Циана пока остаются оптимистичными - "Велес Капитал"

Фундаментальные перспективы котировок акций МКПАО "Циан" пока остаются оптимистичными, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"На данный момент сложно оценить, сколько корпоративные действия эмитента смогут сдерживать акции от общерыночных продаж, но фундаментальные перспективы бумаг на данный момент остаются оптимистичными, - пишет эксперт в комментарии. - Ближайшая важная поддержка при начале снятия текущей краткосрочной перекупленности находится у 500 руб."

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