"Т-Инвестиции" рекомендуют "держать" акции Аэрофлота

"Т-Инвестиции" рекомендуют "держать" акции ПАО "Аэрофлот", сообщается в комментарии старшего аналитика брокера Никиты Степанова.

Эмитент опубликовал нейтральные операционные результаты за июнь 2026 года, констатирует эксперт.

В июне "Аэрофлот" продолжил работать на рекордно высоких уровнях загрузки кресел (90,6%, +0,8 п.п.), и дальнейшее увеличение пассажиропотока, на взгляд Степанова, возможно только в условиях поставки новых самолетов.

29 июня акционеры группы одобрили дивиденды - 5,29 рубля на акцию. По текущим котировкам доходность составляет 14,45%, отмечает аналитик брокера (купить бумаги под выплату можно до 16 июля 2026 года включительно).

Аналитики "Т-Инвестиций" рекомендуют держать акции компании в связи с ожиданием существенного роста цен на авиационное топливо, говорится в комментарии.

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