Пара рубль/юань может на время вернуться к уровню 11,35 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/юань может на время вернуться к уровню 11,35 руб./юань на фоне ожиданий более высоких продаж валюты из-за выросших цен на сырье, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"С полудня вторника рубль перешел к значимому ослаблению несмотря на выросшие цены на нефть, - пишут аналитики. - Судя по всему, такая динамика связана с покупками отдельным крупным игроком. В среду утром курс CNY/RUB находится у 11,49 руб./юань. Несмотря на санкционные риски, у курса есть потенциал на время вернуться ближе к 11,35 руб./юань на фоне ожиданий более высоких продаж валюты из-за выросших цен на сырье".

Нефтяные цены во вторник продолжили расти, но более сдержанно. "Военные действия на Ближнем Востоке продолжили расширяться, но глава США отказался от планов по введению 20% сборов за проход Ормуза, заменив их заключением ряда торговых и инвестиционных соглашений. В среду фьючерсы Brent торгуются у $85,8/барр. В текущей ситуации риски роста цен в сторону $90/барр. сохраняются", - указывают эксперты банка.

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