"БКС МИ" открыл парную торговую идею: лонг в акциях ММК против АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях "ММК" против "шорта" в акциях "АЛРОСА" с целевой доходностью 10% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитика Кирилла Чуйко.

"В разгар лета строительная активность традиционно растет. Это высокий сезон для "ММК": повышение спроса на сталь позитивно для продаж и цен на продукцию металлурга, что смягчает давление кризиса в отрасли, - пишет эксперт. - У "АЛРОСА" более сложный период: сектор переживает более долгосрочный, структурный спад, а с сентября на алмазы введут экспортную пошлину. Ждем расхождения в динамике котировок".

Аналитик указывает на три причины для парной идеи:

- Ожидаемые слабые результаты "АЛРОСА" по итогам I полугодия на фоне спада в отрасли. Дополнительный негативный фактор - введение экспортных пошлин в сентябре.

- У "ММК", наоборот, прогнозируем улучшение квартальных результатов: поддержку окажут активизирующийся строительный сезон и рост цен на различные виды проката.

- P/E "ММК" находится вблизи исторических значений (6,1х против 6,3х), у АЛРОСА" этот показатель уже длительное время остается отрицательным в спотовых ценах. При этом рентабельность по EBITDA составляет 15% против исторических 40%.

"Ждем совокупный спред 10% на горизонте 3 месяцев. Основным драйвером в паре считаем "АЛРОСА". Мультипликатор компании продолжает оставаться отрицательным в спотовых ценах. Ждем, что слабые данные по алмазному рынку и введение пошлин будут давить на котировки "АЛРОСА", в то время как улучшение результатов у "ММК" обеспечит стабильность пары", - пишет стратег БКС.

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