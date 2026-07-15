Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2200п в среду - "Цифра брокер"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2200п в среду, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи завершил основные торги среды символическим ростом на 0,3% до 2170,78 пункта, но внутридневная динамика, по мнению экспертов, напоминала американские горки. Утренний рост до 2195 пунктов, вызванный взлетом цены нефти Brent выше $87 за баррель на фоне обмена ударами между США и Ираном, к закрытию сошел на нет.

Во внутреннем контуре внимание инвесторов были приковано к словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, который признал, что июньский скачок инфляции до 0,87% в месячном выражении и до 6,02% в годовом выражении во многом вызван разовыми факторами - топливным кризисом и удорожанием плодоовощной продукции. Однако он подчеркнул, что регулятор не вправе "закрыть глаза" на вторичные эффекты. На этом фоне ожидания паузы на опорном заседании в июле укрепились, что, на взгляд аналитиков, остается сдерживающим привлекательность рынка акций фактором.

"Сегодня, 15 июля, традиционно будут опубликованы недельные данные по инфляции, которые позволят более точно скорректировать ожидания по решению Банка России на заседании в конце июля. Мы ожидаем, что рынок продолжит консолидироваться в узком диапазоне 2100-2200 пунктов индекса Мосбиржи в поисках весомых аргументов в пользу выхода из обозначенного диапазона в ту или иную сторону", - прогнозируют эксперты.

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