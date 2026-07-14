Позиции рубля в июле будут довольно стабильными - "Финам"

Позиции рубля в июле будут довольно стабильными, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

Эксперт считает, что на поведение курса рубля наиболее сильное влияние оказывают внутрироссийские факторы. Минфин продолжает покупать валюту в рамках бюджетного правила, но в июле объем таких операций заметно снизится - почти вдвое, с майского уровня 9,9 млрд до 5,4 млрд рублей в день. Одновременно Банк России будет продавать валюту на 0,58 млрд рублей в день, поэтому совокупный чистый спрос на валюту составит около 4,8 млрд рублей в день, что чуть меньше июньского уровня. Если же цена российской нефти и дальше будет оставаться ниже бюджетного ориентира, то уже в августе Минфин может снова перейти к продаже валюты из резервов, допускает аналитик.

"Поскольку сейчас покупки валюты Минфином незначительные по объемам, то они не оказывают заметного влияния на курс, - отмечает Потавин. - Поэтому на первый план выходит баланс внешней торговли России. В начале июля нефть Urals опустилась примерно до $50/барр. - это уровень, который наблюдался еще до обострения иранского конфликта. Поскольку валютная выручка поступает на рынок с задержкой в один-два месяца, то сейчас в оборот по-прежнему идет валюта, полученная в мае, когда российская нефть стоила около $85/барр. Сейчас стоимость Urals вновь начала расти и котировки восстановились до $62/барр. против $59/барр. по бюджетному правилу".

Аналитик "Финама" призывает учитывать, что в конце июля экспортеры уплачивают налоги за второй квартал. По оценке экспертов, июле экспортеры могут добавить на внутренний рынок свыше 400 млрд руб. валютной ликвидности, что поддержит крепость курса рубля в середине лета. Но это, по мнению Потавина, будет иметь временный эффект в период пика налоговых выплат, а в последующие торговые сессии курсообразование вернется в обычный режим, то есть снова будет зависеть от нефти, Минфина, импортеров и новостного фона.

"Таким образом, мы полагаем, что в июле позиции рубля будут довольно стабильными, но начиная с августа рубль может начать постепенно слабеть, - прогнозирует стратег инвесткомпаии. - Санкционные ограничения, наложенные на Россию за последние годы, не оказывают значимого влияния на российский валютный рынок. Все дело в том, что классические рыночные механизмы почти не работают в условиях ограничений движения капитала из страны, при том, что импорт остается относительно слабым также из-за санкционных барьеров, а также из-за высоких объемов расчетов в рублях за экспорт и импорт. Планируемое снижение базовой цены нефти в бюджетном правиле может сместить вверх диапазон, в котором курс рубля колеблется последний год (70-85 руб./$1)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.