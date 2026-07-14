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14 июля 2026 года 18:31
Возможно усиление давления на рынок ОФЗ после заседания ЦБ по ставке 24 июля - Альфа-банк
Возможно усиление давления на рынок ОФЗ после заседания ЦБ по ставке 24 июля, если регулятор повысит прогноз по среднему уровню ключевой ставки не только на 2027 год, но и на текущий 2026-й, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка Марии Радченко и Романа Штенникова. "C заседания ЦБ 19 июня, когда ключевая ставка была снижена до 14,25%, доходность ОФЗ выросла на 100-120 б.п., что не просто является максимальным уровнем в текущем 2026 году, но и соответствует уровню доходности ОФЗ годичной давности, когда ключевая ставка находилась на уровне 20%", - отмечают эксперты. На данный момент доходность ОФЗ на сроке от 3-х лет превышает 15%, на дальнем конце кривой ОФЗ доходность составляет 16,2 16,3%, подчеркивают они. И хотя существенный вклад в масштабную коррекцию на рынке ОФЗ могли внести принудительные продажи по маржинальным сделкам, тот факт, что рынок так и не восстановился после того, как принудительные продажи завершились, говорит, по мнению стратегов, о фундаментальной слабости рынка ОФЗ в настоящий момент. "Несмотря на то, что профучастники рынка облигаций на данный момент ожидают продолжения смягчения ДКП, текущая конфигурация кривой ОФЗ идет вразрез с таким прогнозом, - отмечают Радченко и Штенников. - Геополитическая эскалация, рост инфляции в РФ в июне из-за роста цен на бензин, а также возобновление конфликта в Персидском заливе, что повышает глобальные инфляционные риски, дают почву для сокращения экспозиции в рисковых активах, т.к. рост инфляционных рисков в лучшем случае ограничивает ЦБ РФ в возможности снижать ключевую ставку". В отсутствие улучшений в сфере геополитики эксперты банка не ожидают улучшений на рынке ОФЗ до заседания ЦБ по ставке 24 июля. Напротив, они не исключаю усиления давления на ОФЗ после заседания, если ЦБ повысит прогноз по среднему уровню ключевой ставки не только на 2027 год, но и на текущий 2026-й. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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