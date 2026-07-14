Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Атомэнергопрома - инвестбанк "Синара"

Инвесторам стоит обратить внимание на размещаемый в среду флоатер "Атомэнергопрома" серии 001P-17, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова.

"Атомэнергопром", входящий в госкорпорацию "Росатом", планирует 15 июля собрать заявки на флоатер серии 001P-17, размещаемый в объеме не менее 15 млрд руб. со сроком обращения 2,9 года (погашение в июне 2029 года). Купонный период - месяц, ориентир по купону - не выше КС + 160 б. п.

"Облигации с привязанным к ключевой ставке плавающим купоном, выпущенные нефинансовыми компаниями с рейтингом ААА, торгуются в довольно широком диапазоне, а наиболее ликвидные из них дают премию в 120-140 б.п., - указывают эксперты. - Близкие с планируемом выпуском по сроку флоатеры самого "Атомэнергопрома" торгуются с премией к базовой ставке в 115-125 б.п. Участие в размещении выглядит интересным, если маржа к КС не окажется ниже 130 б.п.".

В ином случае в качестве альтернативы, по мнению Афонина и Карова, можно рассмотреть обращающиеся выпуски Газпром нефть 005P-05R, РусГидро БО-002Р-12 и Газпром капитал БО-003Р-07.

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