"Финам" повысил прогнозную цену акций NetEase до HKD276,95

"Финам" повысил целевую цену акций NetEase Inc. с HKD 216,45 до HKD 276,95, сохранив рейтинг "покупать" с потенциалом роста 33,92%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Для расписок в США целевая цена повышена до $176,64 с рейтингом "покупать" и апсайдом 38%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Несмотря на уже реализованный потенциал, благоприятная рыночная конъюнктура, устойчивый рост финансовых показателей и повышение эффективности игрового бизнеса позволяют нам улучшить прогноз по компании, - отмечает аналитик. - NetEase продолжает ориентироваться на укрепление основного игрового бизнеса, развитие крупных действующих франшиз и постепенное расширение международного присутствия".

NetEase Inc. - одна из ведущих китайских интернет-компаний, входит в число крупнейших игровых компаний мира по размеру выручки и охвату аудитории.

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