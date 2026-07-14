Покупать бумаги МТС на текущем падении еще рано - "Вектор Капитал"

Покупать бумаги ПАО "МТС" на текущем падении их котировок еще рано, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал".

Акции эмитента после дивидендного "гэпа" уже потеряли почти 20% в цене (или же 41,6 рубля, при том что размер дивидендов был 35 рублей), констатируют эксперты.

Они отмечают следующие два фактора:

- Данные акции всегда воспринимались как квазиоблигации. Соответственно, инвесторы до последнего их держали, не реагируя на падение рынка облигаций. В текущий момент выплата уже прошла, и год инвесторам "ловить" нечего.

- Непонятно, что будет с дивидендной политикой, которая должна утратить силу после окончания 2026 года. "На наш взгляд, снижение дивидендных выплат маловероятно: все же АФК "Система" надо возвращать заем ВТБ, да и у МТС нет каких-то больших инвестиционных проектов. Впрочем, никто не ждал отказа от дивидендов "Полюса", а в итоге бумаги сейчас на двухлетних минимумах", - пишут аналитики инвесткомпании.

"Мы ориентируемся на то, что МТС продолжит платить свои 35 руб. на акцию. Соответственно, прямо сейчас бумаги МТС дают дивидендную доходность чуть меньше 21%. Цифры крайне приятные, но пока покупать акции рано", - говорится в материале.

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