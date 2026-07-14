"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Газпрома до 258,87 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Газпром" с 260,81 до 258,87 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Бумаги эмитента с начала мая снизились в цене сильнее рынка, однако фундаментальная оценка компании остается привлекательной. После новых комментариев менеджмента мы пересмотрели прогнозы EBITDA, чистой прибыли и дивидендов на 2026 год (ожидаем возможный уровень составляет 25,42 руб./ао). В то же время снижение дисконта на отраслевые риски продолжает поддерживать инвестиционную привлекательность акций, - пишут эксперты. - Несмотря на небольшое снижение справедливой стоимости до 258,87 руб. за штуку, потенциал роста, по нашей оценке, составляет 172%, поэтому сохраняем рекомендацию "покупать".

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