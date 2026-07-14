Индекс Мосбиржи обладает шансами на уход выше 2200п - инвестбанк "Синара"

Индекс Мосбиржи обладает шансами оказаться выше 2200 пунктов и даже закрыть текущую неделю в плюсе, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"Ключевой риск для рынка сейчас - вероятность публикации проинфляционной статистики, способной побудить Центробанк к ужесточению денежно-кредитной политики. Поддержка же возможна со стороны дивидендных выплат: при реинвестировании половины из них в подешевевшие акции на рынок к концу месяца могли бы вернуться примерно 250 млрд руб., - указывают эксперты. - Если цены на нефть продемонстрируют устойчивость, то у индекса Мосбиржи есть шанс снова оказаться выше 2200 пунктов и даже закрыть неделю в плюсе".

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