"СберИнвестиции" снизили целевую цену акций АФК Система до 14 руб

"СберИнвестиции" снизили целевую цену акций АФК "Система" с 19 руб. до 14 руб., сохранив оценку "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"После новой инвестиционной сделки с ВТБ стоимость активов холдинга, по нашей оценке, снизилась на 5%, долг корпоративного центра вырос на 5%. Из-за этого оценка стоимости чистых активов холдинга сократилась до 137 млрд руб. На этом фоне мы снизили целевую цену акций АФК "Система" с 19 руб. до 14 руб. При этом оценка "покупать" сохраняется".

Отдельно аналитики отмечают, что достижение целевой цены во многом зависит от динамики акций Ozon.

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