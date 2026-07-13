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13 июля 2026 года 17:36
"СберИнвестиции" снизили целевую цену акций АФК Система до 14 руб
"СберИнвестиции" снизили целевую цену акций АФК "Система" с 19 руб. до 14 руб., сохранив оценку "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "После новой инвестиционной сделки с ВТБ стоимость активов холдинга, по нашей оценке, снизилась на 5%, долг корпоративного центра вырос на 5%. Из-за этого оценка стоимости чистых активов холдинга сократилась до 137 млрд руб. На этом фоне мы снизили целевую цену акций АФК "Система" с 19 руб. до 14 руб. При этом оценка "покупать" сохраняется". Отдельно аналитики отмечают, что достижение целевой цены во многом зависит от динамики акций Ozon. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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