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13 июля 2026 года 16:16
Hang Seng обладает потенциалом роста до 25500п - "БКС МИ"
Индекс Hang Seng в базовом сценарии обладает потенциалом роста до уровня 25500 пунктов, сообщается в стратегии аналитиков по Китаю на третий квартал текущего года. Фондовый рынок КНР с начала 2026 года показывает разнонаправленную динамику, констатируют эксперты (гонконгский Hang Seng снизился на 10,7%, а шанхайский CSI 300 вырос на 7,1%). Основная причина - разная "экспозиция" индексов и поведение капитала. CSI 300 более ориентирован на материковые компании, которые поддерживают внутренняя ликвидность, точечные стимулы и ожидания стабилизации экономики (особенно в промышленном и технологическом сегментах). В то же время Hang Seng, указывают в инвесткомпании, сильнее зависит от глобальных потоков, настроений иностранных инвесторов и сектора недвижимости, на который по-прежнему давят долговые проблемы и слабый спрос в Китае. Дополнительно разрыв усугубляют валютные и регуляторные факторы, говорится в материале аналитиков "БКС МИ": часть капитала остается внутри материкового рынка, а премия за риск в Гонконге выше из-за чувствительности к глобальным ставкам и геополитике. "В базовом сценарии мы закладываем по индексу Hang Seng значение порядка 25500 пунктов, что подразумевает потенциал роста около 11%, - пишут эксперты инвесткомпании в стратегии. - Учитывая ограниченный потенциал рынка и сохраняющуюся неопределенность в макроэкономике, мы сохраняем выборочный подход, отдавая предпочтение отдельным сегментам и компаниям".
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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