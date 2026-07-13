"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой 1650 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков.

Газодобывающая компания представила предварительные производственные результаты за первую половину 2026 года. Результаты выглядят нейтрально, считают эксперты.

"Существенных сюрпризов отчет не принес - показатели в целом соответствуют ожиданиям и сезонности. Ключевым драйвером для акций "НОВАТЭКа" по-прежнему остается не текущая операционная динамика, а перспективы восстановления экспортных поставок СПГ и реализации крупных проектов, поэтому сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на эмитента. Наш таргет по бумагам - 1650 рублей ("покупать")", - пишут аналитики инвесткомпании.

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