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Главная / Аналитикам / Аналитика / "АКБФ" повысил прогнозные цены "обычки" и "префов" Башнефти до 2234 руб. и 2061 руб. соответственно
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13 июля 2026 года 13:23
"АКБФ" повысил прогнозные цены "обычки" и "префов" Башнефти до 2234 руб. и 2061 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Башнефть" с 1940 руб. и 1755 руб. до 2234 руб. и 2061 руб. за штуку соответственно, рекомендация сохранена на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков. Обыкновенные акции эмитента с начала мая потеряли в цене 32%, привилегированные - 21%, тогда как индекс Мосбиржи снизился на 19%, констатируют эксперты. Одним из факторов остается ожидание маркировки бумаг Московской биржей по новым правилам раскрытия информации, отмечают они. "Мы повысили поправку на риск для акций компании на 10%, однако считаем, что рынок одновременно недооценивает ряд позитивных факторов. Среди них стабильная дивидендная политика, уверенное восполнение запасов, возможное расширение круга миноритарных акционеров и потенциал повышения прозрачности бизнеса, - пишут аналитики инвесткомпании. - Среднесрочный показатель справедливой стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Башнефть" нами повышен и составляет 2234 руб. и 2061 руб. против 1940 руб. и 1755 руб. ранее соответственно. Оценка предполагает потенциал роста на 113% и 137% соответственно и по-прежнему рекомендацию "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАШНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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