"АКБФ" повысил прогнозные цены "обычки" и "префов" Башнефти до 2234 руб. и 2061 руб. соответственно

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Башнефть" с 1940 руб. и 1755 руб. до 2234 руб. и 2061 руб. за штуку соответственно, рекомендация сохранена на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Обыкновенные акции эмитента с начала мая потеряли в цене 32%, привилегированные - 21%, тогда как индекс Мосбиржи снизился на 19%, констатируют эксперты.

Одним из факторов остается ожидание маркировки бумаг Московской биржей по новым правилам раскрытия информации, отмечают они.

"Мы повысили поправку на риск для акций компании на 10%, однако считаем, что рынок одновременно недооценивает ряд позитивных факторов. Среди них стабильная дивидендная политика, уверенное восполнение запасов, возможное расширение круга миноритарных акционеров и потенциал повышения прозрачности бизнеса, - пишут аналитики инвесткомпании. - Среднесрочный показатель справедливой стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Башнефть" нами повышен и составляет 2234 руб. и 2061 руб. против 1940 руб. и 1755 руб. ранее соответственно. Оценка предполагает потенциал роста на 113% и 137% соответственно и по-прежнему рекомендацию "покупать".

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