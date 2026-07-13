Рубль, вероятно, будет торговаться в зоне 74,95-77,85 руб./$1 на текущей неделе - "Велес Капитал"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, в целом будет двигаться в диапазоне 74,95-77,85 руб./$1 на текущей неделе, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Геополитический фон остается нестабильным, он продолжает ограничивать потенциал более выраженного укрепления рубля, отмечает эксперт.

Текущие положительные реальные ставки и ожидания сохранения жестких денежно-кредитных условий остаются на стороне рубля, указывает Кравченко. Эти факторы могут ограничивать ослабление рубля в случае нового усиления риск-премии либо способствовать его коррекции обратно после локального ослабления, говорится в его комментарии.

Банк России остается чистым покупателем валюты с учетом операций по бюджетному правилу и зеркалирования операций со средствами ФНБ. "Сейчас мы оцениваем этот фактор как в целом нейтральный для курса рубля: текущие объемы операций не выглядят самостоятельным драйвером ослабления. Однако в связке с лаговым притоком нефтяной валютной выручки эти покупки будут ограничивать поддержку рубля со стороны экспортных поступлений прошлых месяцев", - пишет аналитик инвесткомпании.

"На ближайшую неделю мы ожидаем движение официального курса доллара в диапазоне 74,95-77,85 руб./$1. Смещение к верхней границе диапазона возможно в случае ухудшения геополитической риторики и соответствующего роста премии за риск. Если такого ухудшения не произойдет, мы не исключаем попыток рубля продолжить возвращение к уровням конца июня, в том числе закрепиться вблизи 75 руб./$1", - говорится в материале эксперта "Велес Капитала".

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