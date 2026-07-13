Финам" поставил оценку акций Полюса на пересмотр

"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций ПАО "Полюс" в связи с высокой неопределенностью относительно дальнейшего инвестиционного кейса, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Егора Вершинина.

"Решение связано с рекомендацией менеджмента эмитента приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. В качестве причин компания указывает рост производственных издержек, высокую стоимость долгового финансирования, снижение цен на золото и неопределенность относительно денежно-кредитной политики мировых центробанков", - отмечает эксперт.

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