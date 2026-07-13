Текущего роста цен на нефть недостаточно для уверенного отскока рынка акций - ПСБ

Текущего роста цен на нефть недостаточно для уверенного отскока рынка акций РФ, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"В ходе малоликвидных торгов выходного дня индекс Мосбиржи предпринял попытку вернуться выше 2160 пунктов - поддержку оказала новая волна эскалации на Ближнем Востоке и, как следствие, подъем котировок нефти марки Brent в район $79/барр., - отмечает эксперт в комментарии. - Но, по нашему мнению, текущего роста цен на нефть для уверенного отскока российских акций недостаточно - нужны более весомые триггеры. Поэтому на рынок акций продолжаем смотреть осторожно".

Аналитик банка считает, что инвесторам по-прежнему стоит придерживаться выжидательной позиции. По его оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник перейдет к проторговке диапазона 2100-2200 пунктов, и при отсутствии новостного негатива будет пытаться закрепиться в верхней его половине.

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