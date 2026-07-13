Индекс Мосбиржи может потерять еще около 65 пунктов из-за дивидендных отсечек - инвестбанк "Синара"

Индекс Мосбиржи может потерять на текущей неделе еще около 65 пунктов из-за дивидендных отсечек, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

В пятницу индекс Мосбиржи (-1,1%) продолжил снижение в рамках общего, затянувшегося на 18 недель, тренда, отмечают аналитики. Однако эскалация ближневосточного конфликта вкупе с перекрытием Ормузского пролива на выходных оказали поддержку рынку акций, и за воскресенье значительная часть пятничной просадки была выкуплена, в основном благодаря нефтегазовому сектору.

"Ситуация вокруг Ирана остается шаткой и слабо предсказуемой, но подорожание нефти, вкупе с приближением заседания ЦБ РФ и пика дивидендных выплат, способны придать силы давно назревшему отскоку, - полагают эксперты. - На текущей неделе индикатор лишится еще около 65 пунктов из-за дивидендных отсечек, в первую очередь в бумагах Сбербанка (-1,3%) и ВТБ (-0,7%), что в случае отсутствия роста и на 19-й неделе приведет к уходу ниже 2100 пунктов, несмотря на накопленную с тех пор инфляцию и ослабление рубля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.