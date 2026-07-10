Ориентир для курса рубля в июле - 75-80 руб./$1 - ПСБ

Ориентиром для курса рубля в июле выступает диапазон 75-80 руб./$1, полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

"Мы не видим оснований для заметного укрепления курса рубля и, скорее, смотрим в сторону его умеренного ослабления до конца года (до 80-85 руб./$1), - пишет эксперт в комментарии. - При этом в июле мы ориентируемся на движение курса в текущем диапазоне 75-80 руб./$1, рассчитывая на сохранение определенного навеса предложения валюты".

Аналитик банка ожидает ослабления рубля во второй половине третьего квартала на фоне дальнейшего сужения предложения иностранной валюты на рынке (снижение выручки экспортеров), роста импорта (сезонного и разового), а также рисков усиления волатильности на рынке свопов в конце квартала.

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