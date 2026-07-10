SberCIB понизил оценку акций Полюса до "держать"

SberCIB Investment Research понизил оценку акций ПАО "Полюс" до "держать", а прогнозную стоимость - до 1650 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Для инвесторов, которые рассчитывают на регулярные дивиденды или краткосрочный рост котировок, бумаги стали менее привлекательными. Также на оценку влияют высокая волатильность цен на золото и слухи о возможном повышении налоговой нагрузки для горнодобывающей отрасли", - отмечают эксперты.

При этом аналитики считают, что акции "Полюса" все еще интересны долгосрочным инвесторам, которые готовы к высокой волатильности и делают ставку на реализацию крупных проектов.

На этом фоне SberCIB понизил оценку акций эмитента до "держать" и таргет до 1650 руб. за штуку.

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