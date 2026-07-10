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10 июля 2026 года 13:32
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2000-2200п в ближайшие недели - "СберИнвестиции"
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2000-2200 пунктов в течение следующих двух-трех недель, прогнозируют аналитики "СберИнвестиций". Бенчмарк спустился в диапазон 2150-2200 пунктов - близко к значениям самых напряженных периодов последних лет, констатируют эксперты. Они считают, что сейчас разумнее не искать "дно", а говорить о вероятных диапазонах. Итак, где может оказаться индекс Мосбиржи, по их мнению, и что это будет значить: - Уровни 2100-2150 пунктов - углубленная коррекция с учетом ставки, инфляции и внешнего геополитического фона. - Отметки 2000-2074 пункта - возврат к уровням пандемии. - 1750-1900 пунктов - зона, где в прошлый раз формировались минимумы 2022 года и повышенная неопределенность. - Ниже 1700 пунктов - область, которую рынок за последние десять лет практически не касался. Это стрессовый сценарий, а не базовый вариант. "Никто не знает, на каком уровне рынок остановит снижение, поэтому стратегия "ловить ножи" остается рискованной, разумнее работать с диапазонами и постепенно собирать позиции", - пишут аналитики "СберИнвестиций" в обзоре. Их базовый ориентир по индексу Мосбиржи на конец 2026 года - около 2600 пунктов, а на 2027 год - 3200 пунктов. "В следующие две-три недели индекс будет перестраиваться из-за дивидендных отсечек и варьироваться в районе 2000-2200 пунктов. Но для инвесторов ключевая интрига сосредоточена на решении ЦБ по ключевой ставке (24 июля). И хотя рынок закладывает в котировки много пессимизма, регулятор может преподнести приятный сюрприз", - говорится в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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