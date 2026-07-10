"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 420 рублей за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова.

"Считаем результаты эмитента за июнь 2026 года умеренно позитивными. Отмечаем по-прежнему высокую чистую процентную маржу при умеренной стоимости риска и небольшом росте операционных расходов, а также позитивные тенденции в балансовых показателях. Июнь был также сравнительно неплохим с точки зрения чистых комиссионных доходов, даже без учета единовременных эффектов", - пишет эксперт.

"БКС МИ" сохраняет "позитивный" взгляд на Сбербанк, который торгуется P/E 2026п 3,4x (3,1х, если вычесть из текущей цены ожидаемые к выплате дивиденды). Для сравнения, указывает аналитики инвесткомпании, среднеисторическое значение составляет 5,3х.

"В условиях приближения дивидендной выплаты, двузначных темпов роста чистой прибыли и снижения процентных ставок считаем такую оценку неоправданно низкой", - говорится в комментарии Перминова.

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