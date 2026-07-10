Фундаментальных факторов для продолжения роста цены ОФЗ по-прежнему нет - ПСБ

Перепроданность индекса RGBI практически снята, однако фундаментальных факторов для продолжения роста котировок рублевых гособлигаций по-прежнему нет, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Отмена на текущей неделе аукциона Минфина благоприятно сказалась на рынке, в результате чего были сокращены "короткие" позиции в сегменте ОФЗ, отмечает эксперт.

"В результате на текущий момент перепроданность рынка госбумаг фактически снята, а фундаментальных факторов для продолжения восстановления котировок госбумаг по-прежнему не видно, - пишет Грицкевич в комментарии. - Сохраняем осторожный взгляд на долговой рынок: рекомендуем сохранять "защитный" профиль портфеля (флоатеры, корпоративные выпуски с фиксированной ставкой и валютные облигации с рейтингом "ААА"-"А" и умеренной срочности до двух-трех лет)".

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