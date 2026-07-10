.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций РФ сохранит высокую волатильность в пятницу - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 июля 2026 года 09:55
Рынок акций РФ сохранит высокую волатильность в пятницу - ПСБ
Высокая волатильность на российском рынке акций сохранится на торгах в пятницу, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2120-2250 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "Ожидаем в пятницу движения индекса Мосбиржи в широком диапазоне 2120-2250 пунктов. Однако при сохранении высокой волатильности и факторов давления снижение по итогам сессии может оказаться сдержанным, чему будет способствовать фиксация прибыли по "коротким" позициям в преддверии выходных, - пишет эксперт. - В текущий момент продолжаем осторожно смотреть на дальнейшую среднесрочную динамику рынка, видя риски продолжения снижения с ближайшей целью в районе 2000 пунктов. В сложившейся ситуации инвесторам стоит занять выжидательную позицию до момента появления признаков полноценного разворота на рынке". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
10 июля 2026 года 13:06
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 840 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент рассчитывает выйти на положительный свободный денежный поток... читать дальше
.10 июля 2026 года 12:40
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ConocoPhillips с $95,5 до $109,1 за штуку, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Особенность бизнеса эмитента - фокус на сегменте разведки и добычи, что делает его акции более чувствительными к изменениям... читать дальше
.10 июля 2026 года 12:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 420 рублей за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова. "Считаем результаты эмитента за июнь 2026 года умеренно... читать дальше
.10 июля 2026 года 11:49
Перепроданность индекса RGBI практически снята, однако фундаментальных факторов для продолжения роста котировок рублевых гособлигаций по-прежнему нет, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Отмена на текущей неделе аукциона Минфина благоприятно... читать дальше
.10 июля 2026 года 11:27
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент отчитался за июнь 2026 года по РСБУ - показатель ROE составил 22,4%. "По итогам июня темп роста прибыли немного снизился, с 21% за 5М26 до 17%,... читать дальше
.10 июля 2026 года 11:07
Веских поводов для покупок на российском рынке акций по-прежнему нет, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский фондовый рынок может вновь показать краткосрочную слабость и развить наблюдавшееся на неделе падение в район годовых... читать дальше
.10 июля 2026 года 10:46
Курс пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровня 11,3 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Негативную динамику российская валюта начала показывать ближе к вечеру четверга, когда началось снижение цен на нефть. Впрочем, пока рано говорить о дальнейшем... читать дальше
.10 июля 2026 года 10:32
"Велес Капитал" сохраняет "позитивную" оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за июнь 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт. Рост чистых процентных доходов... читать дальше
.10 июля 2026 года 10:15
Торговые диапазоны 11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1 пока остаются актуальными, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Эксперт не видит факторов, которые могли бы привести к существенному смещению позиций рубля с текущих уровней на горизонте до... читать дальше
.10 июля 2026 года 09:38
Уходить на предстоящие выходные в "шортах" на российском рынке акций опасно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Мы неоднократно отмечали, что долгосрочный тренд по российскому рынку акций остается нисходящим, и спекулятивно лучше торговать по тренду, то... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.