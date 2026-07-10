Уходить на выходные в "шортах" на рынке акций РФ опасно - "Алор Брокер"

Уходить на предстоящие выходные в "шортах" на российском рынке акций опасно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Мы неоднократно отмечали, что долгосрочный тренд по российскому рынку акций остается нисходящим, и спекулятивно лучше торговать по тренду, то есть от "шорта". Однако оставлять их на выходные рискованно, - пишет эксперт в комментарии. - И США, и Иран любят наносить удары в выходные, да еще и по ночам, когда рынки не торгуются. Поэтому в понедельник мы можем проснуться с нефтью дороже $80 за баррель. Из-за низкой ликвидности закрыть "шорты" в выходные по приемлемым ценам может не получиться. Так что "короткие" позиции лучше подсократить. Возможно, это понимание приведет к некоторому отскоку рынка во второй половине пятницы".

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