Ближайшая поддержка по индексу Мосбиржи - 2170п - "Цифра брокер"

Ближайшая поддержка по индексу Мосбиржи расположена на 2170 пунктам, далее - 2150 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи в четверг не удержал позиции и по итогам основной торговой сессии скатился к 2186,75 пункта, потеряв 1,5%. Давление оказали сразу несколько факторов, отмечают эксперты: эскалация на Ближнем Востоке, дивидендные "гэпы" в тяжеловесных бумагах и фиксация прибыли после отскока предыдущего дня.

Индекс РТС просел на 0,92%, до 907,25 пункта.

Ближайшая поддержка по индексу Мосбиржи расположена на 2170 пунктам, далее - 2150 пунктов, сопротивление проходит в районе 2220 пунктов и 2250 пунктов, указывают в инвесткомпании.

В пятницу будут опубликованы точные данные по инфляции за июнь - любое ускорение усилит ожидания сохранения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам июльского заседания, говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.