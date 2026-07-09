Доходности ОФЗ способны значительно снизиться к концу текущего года - инвестбанк "Синара"

Доходности ОФЗ способны значительно снизиться к концу года, но возврат на прежние уровни в ближайшее время выглядит маловероятным, говорится в материале аналитиков инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина.

"Рынок ОФЗ вступил в новую фазу переоценки долгосрочных процентных ставок, - пишут эксперты. - Июньское заседание ЦБ РФ стало переломным не из-за снижения ключевой ставки на 25 б. п., а вследствие изменения оценки среднесрочной бюджетной политики. Впервые Банк России прямо указал, что сохранение структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском базовом сценарии. На наш взгляд, именно этот сигнал стал главным фактором увеличения доходностей длинных государственных облигаций".

В базовом сценарии эксперты по-прежнему прогнозируют уменьшение ключевой ставки к концу этого года до 13,0% и до 10% в 2027 году. Вместе с тем они считают, что рынок потребует более высокую компенсацию за долгосрочные бюджетные риски, чем в предыдущих циклах смягчения денежно-кредитной политики, и повышают прогноз доходности десятилетних ОФЗ на конец 2026 года с 13,5% до 14,5%.

"В нашем обновленном сценарии среднесрочные и длинные госбумаги способны снизиться в доходности к концу года на 100-200 б.п., - указывают Афонин и Коныгин. - В этом случае полная доходность ОФЗ на том же горизонте составила бы 8,5-17,4%. Лучших результатов ожидаем от серий 26254 и 26253, полная доходность которых до конца 2026 г. достигнет приблизительно 17,2-17,4%. От флоатеров не ждем выдающихся результатов: их полная доходность к концу года должна составить 6,6%, что немногим лучше только "фиксов" со сроком погашения до трех лет и уступает более длинным бумагам".

В следующем году эксперты инвестбанка предполагают продолжение тренда на снижение ставок. Лучше других себя проявит, по их мнению, выпуски 26254 и 26248, полная доходность последнего составит 49,1%. Флоатеры же к концу 2027 года принесут полную доходность порядка 19%, немного обойдя только 2-летние бумаги и уступив выпускам с бoльшим сроком обращения.

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