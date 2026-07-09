Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 340 руб

Freedom Global подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 340 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой.

Эмитент выпустил сокращенную отчетность за июнь и первое полугодие по РСБУ, а также представил операционные результаты за данный период.

"Наш прогноз чистой прибыли Сбербанка по МСФО за первое полугодие: 1-1,05 трлн руб., что предполагает повышение на 17% в годовом сопоставлении. Ожидаемое с июля ужесточение денежно-кредитной политики, на наш взгляд, не сможет сильно ухудшить финансовые результаты банка во втором полугодии благодаря его высокой доле на рынке, внедрению ИИ и новейших технологий, сильным операционным результатам, отражающим высокий уровень доверия клиентов к банку", - пишет Мильчакова.

"Подтверждаем целевую цену обыкновенной акции Сбербанка на уровне 340 руб. и рейтинг "держать", - говорится в комментарии.

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