"БКС МИ" повысил оценку акций Татнефти до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку бумаг "Татнефти" до "позитивной", при этом прогнозные стоимости сохранены на уровнях 640 руб. за обыкновенную акцию и 610 руб. за привилегированную, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.

"Мы корректируем взгляд вверх, не меняя при этом другие прогнозные параметры, включая целевую цену. По мультипликатору P/E на 2026 год акция торгуется на уровне 4,2х, что существенно ниже исторического значения 5,2х с 2023 года. Даже с учетом снижения коэффициента выплат до 50% прибыли и рисков для нефтеперерабатывающих активов фундаментальные показатели бизнеса остаются сильными, - пишет эксперт. - Избыточная доходность в бумаге, по нашим оценкам, составляет более 10%, что соответствует "позитивному" взгляду. Целевые цены остаются без изменений - 640 руб. за обыкновенную акцию и 610 руб. за привилегированную".

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