Акции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений - Газпромбанк

Акции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики Газпромбанка.

Эмитент представил сильный отчет за шесть месяцев 2026 года по РСБУ, нарастив чистую прибыль в отчетном периоде на 20,4% на фоне опережающих темпов роста чистых процентных доходов (+25,3%) относительно увеличения операционных расходов (+15,0%), констатируют эксперты.

При этом они отмечают замедление темпов роста прибыли в июне (до 17%) на фоне увеличения расходов на резервы и переоценку кредитов (+45,8%, на динамику данного показателя в июне существенное влияние оказало ослабление курса рубля).

Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных покупок на фоне роста финансовых показателей компании, ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, а также ожидаемых дивидендов за 2025 год (37,64 рубля на акцию, потенциальная доходность - около 12,6%, дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 20 июля), говорится в материале аналитиков банка.

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