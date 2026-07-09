"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций iShares Semiconductor ETF

"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций iShares Semiconductor ETF, сообщается в материале аналитиков.

"Мы устанавливаем "неинвестиционный" взгляд на бумаги биржевого фонда в сегменте полупроводников iShares Semiconductor ETF, - пишут эксперты. - Котировки ключевых компаний в ETF сейчас крайне чувствительны к текущей рыночной конъюнктуре, ожиданиям дальнейшего роста капитальных расходов гиперскейлеров, высоким ценам на чипы и память, а также к любым признакам замедления спроса на ИИ-инфраструктуру".

Аналитики сохраняют осторожный взгляд на полупроводниковый сектор в целом: рост отрасли все сильнее зависит от капитальных расходов гиперскейлеров на ИИ-инфраструктуру, а высокие цены на чипы и память уже усиливают инфляционное давление и бьют по смежным рынкам.

По их мнению, дополнительный риск связан с тем, что корпоративные клиенты начинают экономить на использовании ИИ, что может замедлить выручку ИИ-платформ и ослабить спрос на вычислительные мощности. При ухудшении ожиданий по окупаемости ИИ-инфраструктуры оценки полупроводниковых компаний могут быстро снизиться.

iShares Semiconductor ETF отслеживает NYSE Semiconductor Index, в который входят компании, торгующиеся на американских биржах и ведущие деятельность в полупроводниковом секторе. В портфель ETF включены 30 компаний с NASDAQ и NYSE.

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