"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 361 руб

"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акции Сбербанка с прогнозной ценой 361 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Сбербанк опубликовал сокращенные результаты отчета по РПБУ за июнь 2026 года:

- Чистая прибыль составила 168,1 млрд рублей - рост на 17% год к году.

- Рентабельность капитала - 22,4%. За первое полугодие - 23%.

- Чистые процентные доходы выросли на 27,4%, до 321,3 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 14,7%, до 68,4 млрд рублей.

Сбербанк неплохо завершает первое полугодие, полагают эксперты. Высокая рентабельность капитала, двузначные темпы роста процентных и комиссионных доходов, а также продолжающееся восстановление розничного кредитования позволяют Сбербанку сохранять лидерские позиции даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

"При сохранении текущей динамики банк остается на траектории достижения около 2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2026 года, что предполагает потенциальные дивиденды порядка 44 рублей на акцию по итогам года и сохраняет инвестиционную привлекательность бумаг. Наш таргет по акциям Сбера - 361 рубль (покупать)", - отмечают стратеги инвесткомпании.

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