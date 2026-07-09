"АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Полюса

Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" и понижает расчетное значение справедливой капитализации эмитента с 2795,95 руб. до 1888,71 руб. за обыкновенную акцию, сообщается в комментарии аналитиков.

Оценка, с учетом динамики рыночных цен в последние недели, предполагает 32% потенциала роста.

Менеджмент "Полюса" рекомендовал приостановить дивидендные выплаты до 2030 года, чтобы сосредоточиться на масштабной инвестиционной программе. Решение стало негативным сигналом для миноритарных акционеров и усилило неопределенность вокруг среднесрочной оценки компании, подчеркивают эксперты.

"Представленные планы руководства компании объективно формируют неопределенность в оценках справедливой стоимости компании на среднесрочный период, - отмечают они. - В данной связи мы повышаем дисконт-поправку по бумагам компании с 25% до 30%, при этом мы продолжаем придерживаться обозначенной нами в начале июня оценки: если бумаги добывающих компаний и банков формируют сейчас новый среднесрочный кластер "акций роста", то проведение дополнительной эмиссии акций или ограничение этими эмитентами дивидендных выплат представляется ожидаемым. Высокая потенциальная доходность вложений должна соответствовать риску инвестиций".

С учетом реализуемой и планируемой к реализации в ряде ведущих мировых экономик регуляторной, бюджетной и монетарной политики, направленной на инвестиционное "перерастание" долговой проблемы, такие неблагоприятные для кратко- и среднесрочных оценок факторы являются, по мнению стратегов "АКБФ", сигналом, косвенно отражающим значимое усиление спроса на средне- и долгосрочные инвестиции на ряде ключевых сегментов российского рынка.

"Мы повысили дисконт на риски по бумагам с 25% до 30%, снизили прогноз EBITDA на 2026 год и пересмотрели справедливую стоимость, - делают вывод эксперты. - При этом долгосрочная инвестиционная история сохраняется: запуск Сухого Лога и других проектов способен удвоить добычу золота к 2030 году. Несмотря на пересмотр оценки, сохраняем рекомендацию "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.