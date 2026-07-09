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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Дальнейший рост нефтяных цен может позволить курсу рубля на время задержаться ниже 11,15 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
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09 июля 2026 года 10:52

Дальнейший рост нефтяных цен может позволить курсу рубля на время задержаться ниже 11,15 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Дальнейший рост нефтяных цен может позволить курсу рубля на время задержаться ниже 11,15 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены в среду продолжили заметно расти - инвесторы отыгрывали ряд жестких заявлений президента США, которые затем ознаменовались новыми ударами страны по Ирану. Впоследствии на них ответил уже Иран. В четверг утром фьючерсы Brent торгуются у $77,7/барр., и сейчас есть значимые риски вновь увидеть нефть выше $80/барр.", - отмечают эксперты.

В среду рубль укреплялся. Поддержку укреплявшемуся в среду рублю, по мнению аналитиков, оказали новости об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, вернувшие рынку надежду на более длительное сохранение высоких продаж валюты экспортерами. В четверг курс CNY/RUB находится у 11,14 руб./юань. В целом дальнейший рост нефтяных цен может позволить курсу на время задержаться ниже 11,15 руб./юань, полагают в банке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Финмаркет/
 


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