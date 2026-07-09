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09 июля 2026 года 12:11
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Полюса
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 2600 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Новость о рекомендации менеджментом эмитента отменить выплату дивидендов до 2030 года стала неприятной неожиданностью для рынка, констатируют эксперты. "Инвесторы, на наш взгляд, отреагировали на планы компании излишне негативно: котировки упали более чем на 25%. Однако в условиях повышенной макроэкономической нестабильности намерение выглядит логичным: реинвестировать дивиденды, чтобы сохранять финансовую устойчивость, - пишут аналитики "БКС МИ". - Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Полюса". В спотовых ценах Р/Е находится на уровне 3,5х. С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой мультипликатор на 2027 год будет 6,8х против исторического 8,6х". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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